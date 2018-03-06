Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга
6 марта 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
На неделю приостановлены занятия в девяти школах и пяти детских садах Санкт-Петербурга. Данная мера была принята в связи с распространением гриппа и ОРВИ в учебных заведениях и дошкольных учреждениях.
В городском управлении Роспотребнадзора во вторник, 6 марта, подчеркнули, что более 20 процентов детей в настоящий момент отсутствуют на занятиях в двадцати классах девяти общеобразовательных школ, а также шести группах пяти детсадов, сообщает РИА "Новости".
В ведомстве также уточнили, что в Северной столице сейчас заболеваемости ОРВИ и гриппом не находится на уровне эпидемии, однако лабораторно подтвержденные случаи гриппа все еще фиксируются врачами города.
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