Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга

На неделю приостановлены занятия в девяти школах и пяти детских садах Санкт-Петербурга. Данная мера была принята в связи с распространением гриппа и ОРВИ в учебных заведениях и дошкольных учреждениях.

В городском управлении Роспотребнадзора во вторник, 6 марта, подчеркнули, что более 20 процентов детей в настоящий момент отсутствуют на занятиях в двадцати классах девяти общеобразовательных школ, а также шести группах пяти детсадов, сообщает РИА "Новости".

В ведомстве также уточнили, что в Северной столице сейчас заболеваемости ОРВИ и гриппом не находится на уровне эпидемии, однако лабораторно подтвержденные случаи гриппа все еще фиксируются врачами города.