Стало известно, в какие дни на этой неделе парковка в Москве будет бесплатной
6 марта 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник рассказал, в какие дни на этой неделе парковка в столице будет бесплатной. Градоначальник решил уточнить эту информацию, так как грядут праздничные дни.
Согласно последней информации, в период праздников, с 8 по 11 марта, автомобилисты смогут припарковать свой личный транспорт в столице абсолютно бесплатно. Об этом Сергей Собянин 6 марта сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter.
Подчеркивается, что оставить автомобили граждане смогут на всех улицах, которые входят в список зон парковочного пространства Москвы.
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