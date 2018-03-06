Стало известно, в какие дни на этой неделе парковка в Москве будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник рассказал, в какие дни на этой неделе парковка в столице будет бесплатной. Градоначальник решил уточнить эту информацию, так как грядут праздничные дни.

Согласно последней информации, в период праздников, с 8 по 11 марта, автомобилисты смогут припарковать свой личный транспорт в столице абсолютно бесплатно. Об этом Сергей Собянин 6 марта сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter.

Подчеркивается, что оставить автомобили граждане смогут на всех улицах, которые входят в список зон парковочного пространства Москвы.