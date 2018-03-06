Н. Федосеев: «Всё, что связано с патентами, на 99% очищено от посредников»

Ещё несколько лет назад многие работники из безвизовых стран СНГ трудились в Москве не вполне законно, без оформления необходимых разрешений. Но времена меняются, и мигранты, благодаря грамотной политике московских властей, постепенно выходят из тени - получают и оплачивают патент. Так, в прошлом году город получил от трудовых патентов 15,7 млрд. руб. в бюджет! Весомый вклад в это достижение внес Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы, который находится в Сахарово.

«АН» пообщались с генеральным директором центра Николаем Федосеевым и выяснили подробности работы ММЦ.

– Николай Викторович, ММЦ существует уже три года. Какова динамика числа трудовых мигрантов, которые проходят через центр?

В 2017 г. мигрантов, которые подали заявление на патент, было более 480 тыс. человек. Это, на 10% больше, чем в 2016 году, то есть динамика положительная.

Если же считать по количеству выданных на руки патентов, то это уже немного другая цифра – более 453 тыс штук.

– Откуда разница?

– Часть наших клиентов подавали документы в конце года и просто не успели ещё получить патент в 2017-ом. А кому-то было и отказано.

- С чем может быть связан отказ?

С разными причинами. В одном случае, например, оказывается, что у человека были проблемы с законом. В другом – обнаружение тяжёлых, заразных заболеваний.

Напомню, что для того, чтобы получить патент, необходимо пройти медицинское обследование. С середины февраля 2016-го года все медицинские процедуры проводятся только у нас в центре. Раньше принимались справки из других медучреждений, в том числе коммерческих. Но потом выяснялось, что заведение такие справки выдаёт, а в действительности никаких обследований не проводит.

В результате, количество выявленных заболеваний выросло, но мы понимаем, что это положительная динамика. Она не означает, что больных стало больше приезжать – просто их начали по-настоящему обследовать, потому изменились показатели выявляемости.

Посетители ММЦ проходят медицинское обследование на предмет заболевания туберкулёзом, венерических заболеваний, ВИЧ. Кроме того, есть исследование на предмет выявления наркомании. Это позволяет говорить, что состояние здоровья граждан, получивших патент в Сахарово, не угрожает окружающим.

– На сайте отзывы о ММЦ противоречивы. Много нареканий вызывает большая удаленность от Москвы. В связи с этим - хватает ли, например, автобусов? И сколько людей в среднем за день посещает центр?

– В среднем в день проходит не меньше 8 тыс. человек. Как сюда добираться? Во-первых, на городских автобусах. От станции метро Аннино ходит экспресс-маршрутом МЦ1 с конечной остановкой, расположенной на территории центра. Можно приехать на собственном автомобиле, у нас на этот случай есть автопарковка. Что касается удаленности. До 2015-го года основной точкой приема мигрантов было подразделение ФМС, которое располагалось в районе Бибирево, на ул. Корнейчука. Представьте, в спальном районе было абсолютно не приспособленное здание для приёма больших групп людей – бывший детский сад. Ежедневно его штурмовали мигранты, что очень раздражало жителей соседних жилых домов. Кому-то может быть удобно, чтобы наш центр был рядом с Казанским вокзалом, но город обязан был учесть интересы 12 млн москвичей. Потому было принято решение расположить миграционный центр в «новой Москве», в Троицком административном округе. Мигранту нужно приехать в Сахарово всего лишь два раза. Первый раз, чтобы подать документы и пройти все процедуры. Второй – получить патент. В итоге люди на оформление документов тратят меньше времени чем раньше на улице Корнейчука .

– Центр впечатляет размерами. Сколько же сотрудников работают тут?

– Около тысячи. При этом 83% из них – это жители близлежащих населённых пунктов. Мы фактически создали рабочие места для тех людей, которые раньше ездили на работу в «старую Москву».

– С какими наибольшими трудностями сталкиваются ваши клиенты?

Мы стараемся поддерживать обратную связь – спрашиваем о проблемах у тех, кто уже получил патент. И выясняется, что основная трудность сегодня – это нехватка информации. Все знают, что для работы нужно получить патент, но не все знают, что настоящий патент без посредников можно получить только в миграционном центре. Мы информируем о себе ещё на этапе, когда трудовой мигрант собирается ехать в Россию или находятся в пути. Например, в Таджикистане при посадке в поезд пассажирам дают наш буклет. А в самолёте стюардесса буквально вручает его каждому в руки. Не могу пока утверждать, что мы достучались до каждого, но с уверенностью говорю, что о нас знают все трудовые мигранты, которые едут в Москву.– Что делается в рамках борьбы с посредниками?

– Таких людей вокруг Сахарово сегодня просто-напросто нет! Всё, что связано с патентами, на 99% очищено от посредников. Такой ситуации мы добились благодаря совместной работе Правительства Москвы и тогда ещё ФМС, а теперь МВД РФ.

Самое главное, что обеспечивает прозрачность всех процедур, – это информационная система, применяемая в Сахарово.

Система настроена таким образом, что фиксируется всё – от приезда человека, прохождения им всех процедур и до получения патента. Центр разделён на зоны, и человек последовательно проходит каждую из них. Пропустить любую из зон невозможно. Для этого на входе ему выдаётся специальный браслет с QR-кодом, который является персональным идентификатором человека. Там зашифрованы его данные. Для прохода в каждую из зон необходимо прикладывать браслет к считывающему устройству. Передать браслет другому, не порвав его, невозможно.

– Меняется ли благодаря работе вашего центра отношение мигрантов к работе, к стране?

–По моим наблюдениям, число иностранных работников в крупных торговых сетях увеличилось. И я предполагаю, что эти люди работают там легально. Не будет же крупная торговая сеть нанимать сотни нелегалов. Зачем им рисковать?

Я также вижу дворников на улице, которые теперь при виде наряда полиции не разбегаются. Хотя ранее такое наблюдал.

- В чём главная мотивация получать патент?

Легальное пребывание и легальное трудоустройство в Москве. В противном случае возможен штраф и закрытие въезда в РФ. Это довольно серьёзный довод в пользу того, чтобы получить патент. И мигранты это стали понимать.