Поразительный крик снежного барса сняли на видео посетители Московского зоопарка

Посетители Московского зоопарка недавно смогли запечатлеть на видео нечто поразительное. Людям удалось записать крик снежного барса, который звучит крайне необычно и напоминает восклицание.

Отмечается, что в ролике можно увидеть хищника, который выглядывает из своего убежища и внимательно рассматривает гостей зверинца. Как уточняет портал "Экономика сегодня", после этого в какой-то момент снежный барс по кличке Аннет издает странный звук, похожий на крик "Ау".

Сотрудники Московского зоопарка пошутили, что обитатель зверинца пришел в недоумение, увидев людей, собравшихся у своего вольера.