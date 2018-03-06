Поразительный крик снежного барса сняли на видео посетители Московского зоопарка
6 марта 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Посетители Московского зоопарка недавно смогли запечатлеть на видео нечто поразительное. Людям удалось записать крик снежного барса, который звучит крайне необычно и напоминает восклицание.
Отмечается, что в ролике можно увидеть хищника, который выглядывает из своего убежища и внимательно рассматривает гостей зверинца. Как уточняет портал "Экономика сегодня", после этого в какой-то момент снежный барс по кличке Аннет издает странный звук, похожий на крик "Ау".
Сотрудники Московского зоопарка пошутили, что обитатель зверинца пришел в недоумение, увидев людей, собравшихся у своего вольера.
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