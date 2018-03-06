Авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию

Крупнейшая американская авиакомпания Delta совсем отказалась от прямых рейсов США - Россия. Авиаперевозчик сократил присутствие на российском рынке в конце 2015 года из-за снижения спроса, оставив прямые рейсы только на высокий сезон. Но этой весной прямых перелетов в Москву у Delta вообще не будет.

Одна из российских авиакомпаний, наоборот, увеличит количество рейсов в Майами и Нью-Йорк и поставит более вместительные самолеты на полеты в Лос-Анджелес, сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты предполагают, что цены на авиабилеты могут вырасти. Delta резко сократила расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, но возобновляла полеты в высокий летний сезон.