Авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию
6 марта 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Крупнейшая американская авиакомпания Delta совсем отказалась от прямых рейсов США - Россия. Авиаперевозчик сократил присутствие на российском рынке в конце 2015 года из-за снижения спроса, оставив прямые рейсы только на высокий сезон. Но этой весной прямых перелетов в Москву у Delta вообще не будет.
Одна из российских авиакомпаний, наоборот, увеличит количество рейсов в Майами и Нью-Йорк и поставит более вместительные самолеты на полеты в Лос-Анджелес, сообщает "Коммерсантъ".
Эксперты предполагают, что цены на авиабилеты могут вырасти. Delta резко сократила расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, но возобновляла полеты в высокий летний сезон.
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