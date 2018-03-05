Полторы сотни человек эвакуировали с Киевского вокзала в Москве

Вечером в понедельник, 5 марта, с Киевского вокзала в Москве эвакуировали примерно полторы сотни человек. Соответствующую информацию сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.

Согласно последним данным, эта мера была принята сразу после звонка от анонима, который сообщил, что в здании вокзала находится бомба, передает РИА "Новости".

Источник уточнил, что на месте в настоящий момент работают сотрудники полиции и оперативных служб. Эксперты уже приступили к проверке помещений. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, кто именно сообщил о возможном взрыве в помещении.