Полторы сотни человек эвакуировали с Киевского вокзала в Москве
5 марта 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в понедельник, 5 марта, с Киевского вокзала в Москве эвакуировали примерно полторы сотни человек. Соответствующую информацию сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.
Согласно последним данным, эта мера была принята сразу после звонка от анонима, который сообщил, что в здании вокзала находится бомба, передает РИА "Новости".
Источник уточнил, что на месте в настоящий момент работают сотрудники полиции и оперативных служб. Эксперты уже приступили к проверке помещений. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, кто именно сообщил о возможном взрыве в помещении.
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