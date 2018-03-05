Язычники сожгли умершего товарища на погребальном костре

Последователи языческих учений из Кирова сожгли на костре одного из своих умерших товарищей. Таким образом они исполнили последнюю волю своего единомышленника, который завещал предать огню свое тело по древнерусскому обычаю.

Организатор ритуального погребения Родостав Добровольский поделился фотографиями с церемонии в социальной сети. «Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы, и присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом», - написал он.

Для создания погребального костра в Шабалинском районе Кировской области язычникам понадобилось четыре кубометра хвойных и два кубометра березовых дров, сообщает телеканал 360.

Мероприятие заинтересовало пользователей Сети, а некоторые пожелали такой же обряд для себя. И хотя в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» не сказано, что погребальные костры запрещены, есть более доступный способ для тех, кто хочет, чтобы после смерти его тело было предано огню – официальная кремация.