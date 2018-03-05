История о продаже в сексуальное рабство 18 -летней девушки обрастает новыми подробностями. Как удалось выяснить журналистам, торговкой "живым товаром" оказалась финалистка конкурса красоты "Мисс Россия"

Организатор преступления Ксения - 22-летняя уроженка Владимира, студентка 4 курса Российского университета физкультуры и спорта, мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка одна воспитывает годовалую дочь. Второй злоумышленнице 19 лет, известно, что она студентка МАИ, сообщает издание Дни.ру

Ранее мы писали, что "спорсменка, комсомолка и просто красавица" Ксения - работница сферы интимных услуг в закрытой группе в соцсетях познакомилась со своей коллегой Татьяной. Вдвоем они и решили продать общую знакомую в рабство. Там же в социальных сетях они нашли и покупателся и сторговавшись на цене в 15, миллиона рублей повезли будущую рабыню в аэропорт.

Однако осуществить свой план им не удалось, девушки были задержаны в Домодедово оперативниками столичного угоровного розыска за попытку продать подругу за границу с целью «ее сексуальной эксплуатации за пределами страны».

Двум девушкам было предъявлено обвинение по статье "торговля любьми", личность несостоявшейся рабыни не раскрывается в интересах следствия.