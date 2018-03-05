Подмосковье посещают все больше иностранных туристов

В России есть много красивых регионов, которые обязательно стоит посетить. Московская область по праву занимает лидирующее положение среди других регионов, находясь в первой пятерке по числу иностранных туристов.

По сообщению сайта Подмосковье сегодня, Московская область пользуется большой популярностью у иностранных туристов. В первую пятерку регионов России по числу иностранных туристов, помимо Подмосковья, вошла Кубань. Она – лидер этого списка, далее следует Приморье, Крым и Татарстан.

В рейтинг не включены обе столицы: Москва и Петербург. Ежегодно в Подмосковье приезжают полмиллиона иностранных путешественников, а на Кубань - 900 тысяч человек.