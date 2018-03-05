Подмосковье посещают все больше иностранных туристов
5 марта 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
В России есть много красивых регионов, которые обязательно стоит посетить. Московская область по праву занимает лидирующее положение среди других регионов, находясь в первой пятерке по числу иностранных туристов.
По сообщению сайта Подмосковье сегодня, Московская область пользуется большой популярностью у иностранных туристов. В первую пятерку регионов России по числу иностранных туристов, помимо Подмосковья, вошла Кубань. Она – лидер этого списка, далее следует Приморье, Крым и Татарстан.
В рейтинг не включены обе столицы: Москва и Петербург. Ежегодно в Подмосковье приезжают полмиллиона иностранных путешественников, а на Кубань - 900 тысяч человек.
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