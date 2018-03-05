Боевые характеристики «самолета будущего» Су-57 раскрыли на видео
5 марта 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлен полет российского истребителя пятого поколения Су-57. В ролике, опубликованном на YouTube, раскрываются некоторые характеристики «самолета будущего».
В частности, сообщается, что Су-57 способен развивать сверхвысокую крейсерскую скорость и обнаруживать цели в задней полусфере, истребитель поражает как воздушные, так и наземные объекты. Также из видео пользователь может узнать, что при создании самолета были использованы стелс-технологии и он оборудован средствами радиоэлектронной борьбы.
Ранее информацию об испытаниях Су-57 в Сирии уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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