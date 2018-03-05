ЦОДД выпустил предупреждение для жителей и гостей Москвы

В Центре организации дорожного движения в понедельник, 5 марта, выпустили предупреждение для москвичей и гостей города. Предполагается, что ситуация на дорогах к вечеру может серьезно ухудшиться.

Согласно последней информации ЦОДД, последствия вчерашнего снегопада в настоящий момент активно продолжают ликвидировать коммунальные службы, однако в час пик не исключено возникновение заторов и мелких ДТП, передает РИА "Новости".

Специалисты рекомендуют автомобилистам не выезжать на столичные дороги между 17.00 и 20.00.

Напомним, накануне коммунальные службы города начали работать в усиленном режиме в связи с непогодой.