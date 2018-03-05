ЦОДД выпустил предупреждение для жителей и гостей Москвы
5 марта 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Центре организации дорожного движения в понедельник, 5 марта, выпустили предупреждение для москвичей и гостей города. Предполагается, что ситуация на дорогах к вечеру может серьезно ухудшиться.
Согласно последней информации ЦОДД, последствия вчерашнего снегопада в настоящий момент активно продолжают ликвидировать коммунальные службы, однако в час пик не исключено возникновение заторов и мелких ДТП, передает РИА "Новости".
Специалисты рекомендуют автомобилистам не выезжать на столичные дороги между 17.00 и 20.00.
Напомним, накануне коммунальные службы города начали работать в усиленном режиме в связи с непогодой.
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