В Москве убрали миллион кубометров снега за день

Прошедшие сутки были богаты на снежные осадки. Однако, благодаря круглосуточной работе коммунальных служб, заторов на основных дорогах не было, а пешеходы могли спокойно ходить по очищенным тротуарам.

По сообщению НСН, синоптики прогнозируют продолжение снегопада в течение дня. По их сведениям, до вечера выпадет еще около 5 см осадков. Таким образом, за два дня выпадет около 20 сантиметров осадков при месячной норме 34.

Так же коммунальщики будут расчищать подходы к остановочным павильонам, станциям метро, МЦК и социально значимым объектам. Как и всегда, столичные власти просят не оставлять свой транспорт на улице и в тех местах, где запрещена парковка, чтобы не помешать работе снегоуборочной техники.



Отметим, что из-за снегопада в воскресенье, транспортные службы столицы, включая метрополитен, были переведены на усиленный режим. Все службы ситуационного центра ЦОДД контролируют обстановку и координируют действия транспортного комплекса.