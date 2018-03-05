Мост времен Екатерины II обзаведется парком

Территорию возле Растокинского акведука в Москве благоустроят. Предполагается массовое озеленение территории, где появятся многочисленные детские и спортивные площадки, дорожки для прогулок.

В Москве благоустроят территорию возле Ростокинского акведука в районе Проспекта Мира. Возле постройки времен Екатерины II, получившей в народе название Милионный мост, появятся дорожки для прогулок, детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, передает издание НСН.

Как известно, Ростокинский акведук был построен по проекту военного инженера Фридриха Вильгельма Бауэра по поручению Екатерины II в 1804 году. Миллионным мостом его назвали из-за огромных по тем временам сумм, затраченных на строительство - 1 млн 648 тысяч рублей. Это единственный сохранившийся участок Мытищинского водовода, который в течение полутора веков снабжал столицу водой.