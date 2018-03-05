После инцидента со стажером Мосгордумы Собянин связался с Собчак по телефону

Сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин после инцидента со стажером Мосгордумы связался с кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак. Накануне женщину облили водой в центре столицы.

Пресс-секретарь градоначальника Гульнара Пенькова подтвердила, что разговор между Собяниным и Собчак действительно состоялся, однако не уточнила, что именно мэр Москвы сказал журналистке, передает РИА "Новости".

Ксения на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" заявила, что в ходе беседы Сергей Собянин принес ей свои извинения за случившееся. Напомним, молодой человек облил Собчак водой и заявил, что "это за Жириновского". Ранее, в ходе теледебатов женщина действительно плеснула в лидера ЛДПР водой из стакана в ответ на оскорбление.