После инцидента со стажером Мосгордумы Собянин связался с Собчак по телефону
5 марта 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин после инцидента со стажером Мосгордумы связался с кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак. Накануне женщину облили водой в центре столицы.
Пресс-секретарь градоначальника Гульнара Пенькова подтвердила, что разговор между Собяниным и Собчак действительно состоялся, однако не уточнила, что именно мэр Москвы сказал журналистке, передает РИА "Новости".
Ксения на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" заявила, что в ходе беседы Сергей Собянин принес ей свои извинения за случившееся. Напомним, молодой человек облил Собчак водой и заявил, что "это за Жириновского". Ранее, в ходе теледебатов женщина действительно плеснула в лидера ЛДПР водой из стакана в ответ на оскорбление.
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