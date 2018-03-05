Детский гидропарк откроют в Керчи
5 марта 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Керченские власти решили заняться благоустройством городских пляжей. В данный проект входят две территории: на Аршинцевской косе и в районе Эльтиген. При этом на одном из пляжей будет открыт гидропарк для детей.
Как передает сайт НСН, этим летом в Керчи на городском пляже планируется открытие гидропарка для детей. Как поясняют чиновники, это новшество должны оценить сами горожане.
Стоит отметить, что если подобные аттракционы будут иметь успех у родителей и детей, то работа в этом направлении будет продолжена.
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