Детский гидропарк откроют в Керчи

Керченские власти решили заняться благоустройством городских пляжей. В данный проект входят две территории: на Аршинцевской косе и в районе Эльтиген. При этом на одном из пляжей будет открыт гидропарк для детей.

Как передает сайт НСН, этим летом в Керчи на городском пляже планируется открытие гидропарка для детей. Как поясняют чиновники, это новшество должны оценить сами горожане.

Стоит отметить, что если подобные аттракционы будут иметь успех у родителей и детей, то работа в этом направлении будет продолжена.