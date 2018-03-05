В Калининградской области под лед на реке провалился ребенок, его ищут спасатели

В минувшее воскресенье в городе Гвардейске Калининградской области под лед на реке Преголи провалился ребенок. За сегодняшний день водолазы совершили уже три погружения, однако школьника не нашли.

Глава пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов отметил, что спасатели к настоящему моменту обследовали уже три тысячи квадратных метров. В поисках продолжают участвовать восемь человек и три единицы техники.

Как отмечает РИА "Новости", согласно последним данным, трое детей накануне играли на льду. Внезапно толща проломилась, вследствие чего один из мальчиков 2011 года рождения оказался в воде. Его пытался спасти один из жителей города, однако ему это не удалось.