В Калининградской области под лед на реке провалился ребенок, его ищут спасатели
5 марта 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье в городе Гвардейске Калининградской области под лед на реке Преголи провалился ребенок. За сегодняшний день водолазы совершили уже три погружения, однако школьника не нашли.
Глава пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов отметил, что спасатели к настоящему моменту обследовали уже три тысячи квадратных метров. В поисках продолжают участвовать восемь человек и три единицы техники.
Как отмечает РИА "Новости", согласно последним данным, трое детей накануне играли на льду. Внезапно толща проломилась, вследствие чего один из мальчиков 2011 года рождения оказался в воде. Его пытался спасти один из жителей города, однако ему это не удалось.
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