Рамзан Кадыров принял вызов губернатора Тульской области

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие во всероссийской эстафете «Выбор чемпионов». Он поднял 100-килограммовую штангу 18 раз.

Рамзан Кадыров принял вызов от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Выполнив свое упражнение, он передал эстафету дальше – председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе КЧР Рашиду Темрезову и режиссеру Федору Бондарчуку через свой Telegram-канал.

Всероссийская эстафета «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!» стартовала 1 марта. По правилам этого челленджа, за время акции ее участники должны выполнить 180 318 упражнений. Эстафета продлится до дня выборов президента России. Глава Чечни добавил, что человек, принявший вызов, может самостоятельно выбрать упражнение для себя.