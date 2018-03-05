Минобороны показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области
5 марта 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны РФ показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области. Фотографии с полигона Капустин Яр опубликованы на сайте ведомства.
По данным Минобороны, военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа, проходящие переобучение , выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».
Как рассказали военные, пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично».
Проведение боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М».
«Искандер-М» — ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 км.
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