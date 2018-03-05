Минобороны показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области

Минобороны РФ показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области. Фотографии с полигона Капустин Яр опубликованы на сайте ведомства. Владимир Путин назвал причины для использования ядерного оружия

По данным Минобороны, военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа, проходящие переобучение , выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Как рассказали военные, пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично».

Проведение боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М».

«Искандер-М» — ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 км.