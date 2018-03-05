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Мир женщины. Призвание: защищать и помогать

5 марта 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Мир женщины. Призвание: защищать и помогать
Арбитражный адвокат Вера Софронова

Концепт призвания - это главный фермент преображения общественной реальности. Именно благодаря ему происходят творческие и промышленные революции. Именно благодаря ему существует современный мир с его беспрецедентным динамизмом. Призвание Веры Софроновой защищать и помогать. Она известный и успешный челябинский арбитражный адвокат. Ей нравятся сложные и необычные дела. Нравятся сильные и опасные противники. Но еще больше она любит побеждать. Интересно, откуда в молодой женщине подобное стремление к борьбе и явный дух чемпионства? С правозащитником Верой Александровной встретился наш корреспондент:

- Арбитражный адвокат, это явление редкое. Многие даже не знают, что такие существуют. Как вы пришли к столь редкостной профессии?

- С отличием окончила московский открытый социальный университет по специальности юриспруденция. Причем уже, когда поступала учиться, находилась на государственной службе. Практиковала гражданское и общественное право. И моя основная функция была представление интересов государства в арбитражных судах. Там я всему и научилась. Это, скорее всего и определило мой дальнейший выбор. Диплом получила в 1999 году. К тому времени я уже была ведущим специалистом юридического отдела министерства имущественных отношений республики Марий Эл. По линии министерства меня направили поступать в аспирантуру при Академии государственной службы при Президенте России. Отлично сдала все экзамены. Гражданское право я сдавала действующим в тот момент судьям Высшего Арбитражного Суда. А непосредственно основной предмет у меня принимала Людмила Александровна Новоселова, она сейчас возглавляет Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации. Это испытание я прошла хорошо. И она мне предложила, если я поступлю в аспирантуру, найти ее, чтобы защищать у нее диссертацию. Но не сложилось, почему, то документов о зачислении в аспирантуру я не получила…. Но я была окрылена знакомством с интересными преподавателями. В моем распоряжении была очень интересная библиотека юридическая при академии. Ну, и вернувшись, домой я приняла решение, что хочется в жизни активной практики. И мы переехали в промышленный Челябинск. В большой город, где хозяйственные споры многочисленны, деловая жизнь активна. И статус адвоката я получила, в общем, то стихийно и необдуманно. Под влиянием действующей в тот период адвокатской монополии на представление интересов в арбитражных судах. Статус я получила давно, в 2003 году. С тех пор основное мое занятие – участие в хозяйственных спорах в арбитражном суде.

- Адвокат профессия непростая. В вашем распоряжении только ручка и карандаш, а ваши оппоненты, как правило люди охотно использующие административный ресурс, возможности силовых структур. Есть от чего впасть в уныние?

- Буквально вчера я познакомилась с видеолекциями психолога Павла Кочкина. Который приглашался в Федеральную Палату адвокатов, и проводил там семинар о том, как адвокату бороться с унынием. И наткнулась на его интересное мнение. Он задает вопрос, как вы определяете свое предназначение? И сам же на него отвечает. Ваше предназначение, это текущая ситуация, которая сложилась под влиянием предыдущего многолетнего опыта. И если проанализировать получается, что я в своей деятельности ни чем иным как правозащитой, в статусе адвоката и не занималась. 15 лет я уже адвокат. Точнее хозяйственный адвокат. Сравнительно редко я занимаюсь защитой по уголовным делам. Но активно интересуюсь экономическими преступлениями. То есть пытаюсь определить, где заканчиваются предпринимательские риски и начинается собственно уголовный умысел. Много читаю приговоры. Смотрю, что у нас есть в теории права по этому вопросу. Но ясности пока конечно еще нет…

- Вера Александровна, а вообще-то адвокат это работа, наверное, все же скорее для мужчин. Стрессы, нервные перегрузки. Каждодневные схватки в суде. И ставки в этой игре самые серьезные…

В прошлом году Федеральная Палата адвокатов провела социологическое исследование и определила, что портрет современного адвоката – это мужчина 43 лет. Но я так категорично бы не сказала, полагаю, что в адвокатуре все несколько мягче. Если женщин великих математиков было за всю историю всего лишь три. То успешных женщин адвокатов значительно больше. Более того адвокаты женщины в этой профессии нужны, они востребованы. Есть категории споров, которые мужчины не в состоянии вести. Например, споры о детях. Мужчинам не ведомы все нюансы воспитания, ухода за детьми. А когда начинается спор между бывшими супругами, или нынешними супругами о детях, то опыт материнства, при защите прав и интересов отца, он важен, в понимании интересов ребенка. Не имея собственного опыта материнства сложно все это прочувствовать и понять…

- Какой должна быть женщина адвокат, чтобы достойно бороться за справедливость, за то чтобы интересы маленького человека не приносились бы в жертву интересам государства, финансово промышленных групп, всесильным олигархам?

- Очевидно, что женщины адвокаты должны быть волевыми, организованными, последовательными в своих делах и речах.

- И все-таки, почему ваш выбор это защита, а не обвинение?

- Так уж сложилось в моей жизни. Случайно может быть. А может быть, и нет. Ну, а сейчас, когда я вижу, могу анализировать. Ведь через меня проходят многие судьбы. Я вижу, как ломаются жизни. Как люди попадают в жернова системы. Мне уже не хочется быть с другой стороны…

- Женщине адвокату, наверное, приходится разрываться между семьей и работой. Вам наверняка не хватает времени на все. И чем-то приходится жертвовать…

- Есть такое. Но и не все уж так трагично. Дети, конечно же, мне помогают и вдохновляют. Многие споры я наверное освоила благодаря им. Но что интересно, если моих детей спросить кем работает твоя мама? Они не смогут, конечно же, этого сказать. Объяснить пока не смогут. Не понимают всей сложной сути адвокатуры. Даже понятие юрист для них еще сложно. Но они неизменно отвечают, что их мама работает в суде. Поэтому пока моя работа ими воспринимается вот так.

- В адвокатуре, все чаще встречается достаточно узкая специализация. Ведь невозможно же одинаково хорошо разбираться во всех ответвлениях права…

- Сейчас, специализируясь на спорах по хозяйственным делам, я бы себя определила как специалиста по взаимодействию с судом. Я стараюсь заниматься только теми делами, где я хорошо знаю определенное право. Сложившуюся правоприменительную практику. Ну, и в тонкостях положения закона…

- Вы адвокат на всю жизнь? Нет желания найти занятие поспокойнее…

- Скорее да. Не скрою, были после окончания университета мечты стать судьей арбитражного суда. Мне было, бы конечно же, проще общаться с бумагами, документами, чем с людьми. Но за 15 лет работы я выработала в себе навык общения. А сейчас уже существует запрет на иную юридическую профессию. Потому, что я адвокат с большим стажем работы.

- Кто ваши основные клиенты? Вы бизнес-адвокат, это, наверное, все же занятие для мужчины? Каково женщине участвовать в суровых. Многомиллионных тяжбах?

- Конечно, я работаю в основном с клиентами мужчинами. Их холодный расчетливый ум в отсутствие эмоций мне не скрою, импонирует. Мне легко с ними работать. Возможно, и им со мной легко. Это же чисто женское умение - проявить гибкость. И большое количество споров закончить мировым соглашением. Не упрямиться, а найти возможность договориться с оппонентами. К обоюдной выгоде двух сторон. Есть ведь еще и одно ценное женское качество – это терпение. Как правило, хозяйственные споры бывают затяжными. Где требуется терпеливая, кропотливая работа….

- Впереди женский праздник. Как вы относитесь к нему. Не унизительно ли – раз в году, в определенный день, получать знаки внимания от близких и родных людей…

- Я к праздникам хорошо отношусь. Я люблю праздники. Но они конечно же очень сбивают мой рабочий график…

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