Какая погода нас ждет после рекордного снегопада?

За минувшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков – 35% от месячной нормы. Вчерашний снегопад побил рекорд, державшийся в столице с позапрошлого века.

За сутки в Москве выпало 12 мм осадков. Предыдущий «осадочный рекорд» был установлен в Москве 4 марта 1895 года – 10,2 мм. Сегодня существенных осадков уже не ожидается – снег пошел на убыль. Досталось за предыдущие сутки и другим регионам: в Красной Поляне выпало 22 мм осадков, в Геленджике – 18 мм.

Вслед за снегопадом спешат рекордные морозы. Синоптики сообщили, что 6-7 марта будут самыми холодными в столичном регионе за XXl век. «Ночью после снегопада над Москвой сохранялись массивы снеговых туч, которые сократили выхолаживание воздуха. Но уже во вторник-среду температура понизится до -20 градусов – это климатическая мартовская норма заполярного Нарьян-Мара», - сообщили в центре ФОБОС.