Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты РФ Ксении Собчак за поведение своего стажера. В минувшее воскресенье стало известно о нападении на Собчак. Видео облетело соцсети.

Московской чиновник назвал инцидент провокацией и хулиганством. Шапошников выразил надежду на то, что сотрудники полиции проведут детальное расследование и виновные понесут заслуженное наказание, - сообщает "Экономика сегодня".

Шапошников написал в соцсети: "Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне Ксения Собчак (Ksenia Sobchak). Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание. Молодой человек, совершивший это - стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником. Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения".

По словам Собчак, на нее напал какой-то человек, который толкнул ее, а затем облил жидкостью, крича ей: "Это за Жириновского!".