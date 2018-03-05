В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

В Симферополе на пересечении проспекта Победы и улицы Лермонтова после ДТП женщина вылетела из пассажирского окна.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они также опубликовали кадры с места происшествия, сообщают "Аргументы недели - Крым".

По словам пользователей, авария произошла по вине водителя иномарки, который попытался объехать поток машин, выезжая на перекресток. Из этой машины в момент удара через стекло вылетела пассажирка.

Автолюбители отмечают, что причиной аварии могла быть лысая резина машины и погодные условия.