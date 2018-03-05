//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Общество 13+

В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

5 марта 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

В Симферополе на пересечении проспекта Победы и улицы Лермонтова после ДТП женщина вылетела из пассажирского окна. 

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они также опубликовали кадры с места происшествия, сообщают "Аргументы недели - Крым".

По словам пользователей, авария произошла по вине водителя иномарки, который попытался объехать поток машин, выезжая на перекресток. Из этой машины в момент удара через стекло вылетела пассажирка.

Автолюбители отмечают, что причиной аварии могла быть лысая резина машины и погодные условия.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

После получения Киевом американских комплексов Javelin обстановка в Донбассе может значительно обостриться, заявил аналитик Владислав Гулевич. Также он рассказал, стоит ли ожидать полномасштабной войны.

//Общество

Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

Российские воздушно-десантные войска обладают техникой, не имеющей аналогов в мире. С таким заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил заместитель командующего ВДВ Владимир Кочетков.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

ВСУ собрались защищаться от наводнивших Донбасс «российских танков»

ВСУ собрались защищаться от наводнивших Донбасс «российских танков»

Над Украиной нависла «танковая угроза», заявил министр обороны страны Степан Полторак. Согласно утверждению главы военного ведомства, количество «российских бронемашин» в Донбассе превысило 700.

//Общество

Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак

Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты РФ Ксении Собчак за поведение своего стажера. В минувшее воскресенье стало известно о нападении на Собчак.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Спорт

Биатлонист Антон Шипулин рассказал о встрече с хоккеистами- победителями Игр

Биатлонист Антон Шипулин рассказал о встрече с хоккеистами- победителями Игр

Биатлонист Антон Шипулин, которого МОК не допустил до участия в Олимпиаде -2018, встретился с хоккеистами сборной, завоевавшими на Играх "золото". Шипулин выложил в Instagram фото с Павлом Дацюком.

//Культура

Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм». 90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова повредила ногу во время концерта на Дальнем Востоке

Ольга Бузова повредила ногу во время концерта на Дальнем Востоке

Певица Ольга Бузова гастролирует по Дальнему Востоку. В своем турне она уже посетила с концертами несколько городов. И даже травма ноги не смогла прервать гастрольный тур знаменитости.

//Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein

35-летняя Светлана Лобода в конце мая станет мамой во второй раз. Известие о своей беременности певица старается не афишировать, и журналисты долго пытались выяснить, кто отец ребенка.

//Новости партнеров

//В мире

Половина американских новейших истребителей F-35 не способны летать

Половина американских новейших истребителей F-35 не способны летать

Более половины из 280 поставленных вооруженным силам США и их странам-партнерам истребителей F-35 не способны летать. У F-35 выявлены проблемы с двигателями, системой жизнеобеспечения пилотов и программным обеспечением.

//Общество

Рамзан Кадыров принял вызов губернатора Тульской области

Рамзан Кадыров принял вызов губернатора Тульской области

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие во всероссийской эстафете «Выбор чемпионов». Он поднял 100-килограммовую штангу 18 раз. Принять участие в эстафете может любой желающий.

//Культура

Какими нарядам удивили звезды Голливуда на вручении "Оскара"

Какими нарядам удивили звезды Голливуда на вручении "Оскара"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной американской кинонаграды "Оскар". Восхитили в платье с открытыми руками 53-летняя актриса Сандра Баллок и 80-летняя Джейн Фонда, не скрывшая морщинки.

//В мире

Британский фермер спас жизнь ягненка в духовке

Британский фермер спас жизнь ягненка в духовке

Новорожденный ягненок мог погибнуть от переохлаждения. Сообразительный британский фермер спас малыша, засунув его на три часа в духовку. Вскоре согревшийся ягненок вернулся к маме в хлев.

//Происшествия

Пропавшая в Камышине утром 1 марта девочка найдена живой

Пропавшая в Камышине утром 1 марта девочка найдена живой

Утром 1 марта 11-летняя Аня Выпрецкая, жительница города Камышин Волгоградской области, ушла в школу. Но на уроках так и не появилась. Девочку четверо суток искали триста человек. И нашли.

//Общество

Минобороны показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области

Минобороны показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области

Минобороны РФ показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области. Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника.

//Общество

Какая погода нас ждет после рекордного снегопада?

Какая погода нас ждет после рекордного снегопада?

За минувшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков – 35% от месячной нормы. Вчерашний снегопад побил рекорд, державшийся в столице с позапрошлого века. Что нас ждет дальше?

//Спорт

Легендарный тренер Жозе Моуринью станет частью команды RT на ЧМ-2018

Легендарный тренер Жозе Моуринью станет частью команды RT на ЧМ-2018

Легендарный тренер Жозе Моуринью согласился стать частью команды телеканала RT во время чемпионата мира по футболу — 2018 в России. УЕФА включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с 1954 года.

//Политика

Виталий Милонов: Откуда смелость Ксении Собчак

Виталий Милонов: Откуда смелость Ксении Собчак

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube дал свою оценку предвыборной кампании в президенты, которая уже через две недели завершится голосованием.

//Общество

Эксперты узнали, на что готов россиянин ради хорошей работы

Эксперты узнали, на что готов россиянин ради хорошей работы

В среднем каждый четвертый в стране согласен на переезд ради хорошей работы. Мобильность граждан трудоспособного возраста повысилась, но не в том направлении, считают эксперты-аналитики.

//Общество

Ученые разработали способ, как бороться с раком с помощью вирусов

Ученые разработали способ, как бороться с раком с помощью вирусов

Ученые во всем мире работают над проблемой, как лечить онкобольных. Исследователи разрабатывают вирусоподобные частицы, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком.

//Общество

В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

В Симферополе на пересечении проспекта Победы и улицы Лермонтова после ДТП женщина вылетела из пассажирского окна.

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская напомнила миру о дне рождения Бориса Моисеева

Лолита Милявская напомнила миру о дне рождения Бориса Моисеева

Борис Моисеев отпраздновал свой 64-й день рождения. Но коллеги и поклонники как-то не очень спешили с поздравлениями к артисту. Ситуацию решила исправить Лолита Милявская в своей ленте.

//Общество

Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком

Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком

Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком. В соцсетях обсуждают челябинца, выгуливающего зверя в парке, где люди гуляют с детьми: «Скушает рано или поздно именно хозяина».

//В мире

США повысили потенциал угроз поставкой ПТРК на Украину

США повысили потенциал угроз поставкой ПТРК на Украину

Когда Госдеп США после нескольких лет мытарств наконец одобрил поставку противотанковых комплексов Javelin Украине, Петр Порошенко на радостях мысленно уже «порвал Кремль на тряпочки».

//В мире

В Киеве вандалы украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки

В Киеве вандалы украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки

В Киеве злоумышленники украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки. Бюст поэтессы, который находился в Киеве на фасаде здания Музея Леси Украинки, снят в ночь на третье марта.

//Общество

Российские игрушки набирают популярность в мире

Российские игрушки набирают популярность в мире

За последние три года спрос на детские игрушки отечественного производства вырос более чем на треть. Соотношение "цена-качество" все чаще становится в пользу покупки российской игрушки.

//В мире

Украинскому "Нафтогазу" пришлось закупать газ из Европы в 4 раза дороже

Украинскому "Нафтогазу" пришлось закупать газ из Европы в 4 раза дороже

Компания "Нафтогаз" отрапортовала о выполнении задачи, поставленной властями Украины решить проблему дефицита газа в Украине. Коммерческий директор доложил: "Нафтогаз" заменил газ от "Газпрома" на газ из Европы.

//Культура

Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»

Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»

Чилийский режиссер Себастьян Лелио получил «Оскар» за фильм "Фантастическая женщина" в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева остался без награды.

//Общество

Математик из США назвал сроки начала третьей мировой войны

Математик из США назвал сроки начала третьей мировой войны

Ученый-математик Аарон Клаузет из Колорадского университета США спрогнозировал предельный срок начала третьей мировой войны. Он проанализировал закономерность крупных конфликтов за два века.

//Общество

У россиян началась короткая рабочая неделя: 3 рабочих дня

У россиян началась короткая рабочая неделя: 3 рабочих дня

У россиян началась короткая рабочая неделя. 3 дня у будут рабочими. И четырехдневный праздничные выходные. С 8 марта по 11 марта включительно народ отдыхает в связи с празднованием Международного женского дня.

//Общество

Ведущий ИТ-специалист страны Сергей Шилов заключен под стражу на время следствия

Ведущий ИТ-специалист страны Сергей Шилов заключен под стражу на время следствия

В новый политический цикл страны мы входим с Посланием Президента, в котором в очередной раз упоминаются две популярные темы – необходимость технологического прорыва и необходимость перестать оказывать давление на бизнес.

//Шоу-бизнес

Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта.

//Происшествия

Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю

Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю

В курортном украинском городе Одессе на Пантелеймоновской улице водитель бросил свою машину на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли мешающий проезду автомобиль на руках.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

После получения Киевом американских комплексов Javelin обстановка в Донбассе может значительно обостриться, заявил аналитик Владислав Гулевич. Также он рассказал, стоит ли ожидать полномасштабной войны.

//Общество

Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

Российские воздушно-десантные войска обладают техникой, не имеющей аналогов в мире. С таким заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил заместитель командующего ВДВ Владимир Кочетков.

//В мире

ВСУ собрались защищаться от наводнивших Донбасс «российских танков»

ВСУ собрались защищаться от наводнивших Донбасс «российских танков»

Над Украиной нависла «танковая угроза», заявил министр обороны страны Степан Полторак. Согласно утверждению главы военного ведомства, количество «российских бронемашин» в Донбассе превысило 700.

//Общество

Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак

Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты РФ Ксении Собчак за поведение своего стажера. В минувшее воскресенье стало известно о нападении на Собчак.

//Спорт

Биатлонист Антон Шипулин рассказал о встрече с хоккеистами- победителями Игр

Биатлонист Антон Шипулин рассказал о встрече с хоккеистами- победителями Игр

Биатлонист Антон Шипулин, которого МОК не допустил до участия в Олимпиаде -2018, встретился с хоккеистами сборной, завоевавшими на Играх "золото". Шипулин выложил в Instagram фото с Павлом Дацюком.

//Культура

Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм». 90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова повредила ногу во время концерта на Дальнем Востоке

Ольга Бузова повредила ногу во время концерта на Дальнем Востоке

Певица Ольга Бузова гастролирует по Дальнему Востоку. В своем турне она уже посетила с концертами несколько городов. И даже травма ноги не смогла прервать гастрольный тур знаменитости.

//Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein

35-летняя Светлана Лобода в конце мая станет мамой во второй раз. Известие о своей беременности певица старается не афишировать, и журналисты долго пытались выяснить, кто отец ребенка.

//В мире

Половина американских новейших истребителей F-35 не способны летать

Половина американских новейших истребителей F-35 не способны летать

Более половины из 280 поставленных вооруженным силам США и их странам-партнерам истребителей F-35 не способны летать. У F-35 выявлены проблемы с двигателями, системой жизнеобеспечения пилотов и программным обеспечением.

//Общество

Рамзан Кадыров принял вызов губернатора Тульской области

Рамзан Кадыров принял вызов губернатора Тульской области

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие во всероссийской эстафете «Выбор чемпионов». Он поднял 100-килограммовую штангу 18 раз. Принять участие в эстафете может любой желающий.

//Культура

Какими нарядам удивили звезды Голливуда на вручении "Оскара"

Какими нарядам удивили звезды Голливуда на вручении "Оскара"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной американской кинонаграды "Оскар". Восхитили в платье с открытыми руками 53-летняя актриса Сандра Баллок и 80-летняя Джейн Фонда, не скрывшая морщинки.

//В мире

Британский фермер спас жизнь ягненка в духовке

Британский фермер спас жизнь ягненка в духовке

Новорожденный ягненок мог погибнуть от переохлаждения. Сообразительный британский фермер спас малыша, засунув его на три часа в духовку. Вскоре согревшийся ягненок вернулся к маме в хлев.

//Происшествия

Пропавшая в Камышине утром 1 марта девочка найдена живой

Пропавшая в Камышине утром 1 марта девочка найдена живой

Утром 1 марта 11-летняя Аня Выпрецкая, жительница города Камышин Волгоградской области, ушла в школу. Но на уроках так и не появилась. Девочку четверо суток искали триста человек. И нашли.

//Общество

Минобороны показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области

Минобороны показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области

Минобороны РФ показало боевой пуск ракеты «Искандер-М» в Астраханской области. Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника.

//Общество

Какая погода нас ждет после рекордного снегопада?

Какая погода нас ждет после рекордного снегопада?

За минувшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков – 35% от месячной нормы. Вчерашний снегопад побил рекорд, державшийся в столице с позапрошлого века. Что нас ждет дальше?

//Спорт

Легендарный тренер Жозе Моуринью станет частью команды RT на ЧМ-2018

Легендарный тренер Жозе Моуринью станет частью команды RT на ЧМ-2018

Легендарный тренер Жозе Моуринью согласился стать частью команды телеканала RT во время чемпионата мира по футболу — 2018 в России. УЕФА включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с 1954 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Виталий Милонов: Откуда смелость Ксении Собчак

Виталий Милонов: Откуда смелость Ксении Собчак

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube дал свою оценку предвыборной кампании в президенты, которая уже через две недели завершится голосованием.

//Общество

Эксперты узнали, на что готов россиянин ради хорошей работы

Эксперты узнали, на что готов россиянин ради хорошей работы

В среднем каждый четвертый в стране согласен на переезд ради хорошей работы. Мобильность граждан трудоспособного возраста повысилась, но не в том направлении, считают эксперты-аналитики.

//Общество

Ученые разработали способ, как бороться с раком с помощью вирусов

Ученые разработали способ, как бороться с раком с помощью вирусов

Ученые во всем мире работают над проблемой, как лечить онкобольных. Исследователи разрабатывают вирусоподобные частицы, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком.

//Общество

В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП

В Симферополе на пересечении проспекта Победы и улицы Лермонтова после ДТП женщина вылетела из пассажирского окна.

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская напомнила миру о дне рождения Бориса Моисеева

Лолита Милявская напомнила миру о дне рождения Бориса Моисеева

Борис Моисеев отпраздновал свой 64-й день рождения. Но коллеги и поклонники как-то не очень спешили с поздравлениями к артисту. Ситуацию решила исправить Лолита Милявская в своей ленте.

//Общество

Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком

Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком

Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком. В соцсетях обсуждают челябинца, выгуливающего зверя в парке, где люди гуляют с детьми: «Скушает рано или поздно именно хозяина».

//В мире

США повысили потенциал угроз поставкой ПТРК на Украину

США повысили потенциал угроз поставкой ПТРК на Украину

Когда Госдеп США после нескольких лет мытарств наконец одобрил поставку противотанковых комплексов Javelin Украине, Петр Порошенко на радостях мысленно уже «порвал Кремль на тряпочки».

//В мире

В Киеве вандалы украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки

В Киеве вандалы украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки

В Киеве злоумышленники украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки. Бюст поэтессы, который находился в Киеве на фасаде здания Музея Леси Украинки, снят в ночь на третье марта.

//Общество

Российские игрушки набирают популярность в мире

Российские игрушки набирают популярность в мире

За последние три года спрос на детские игрушки отечественного производства вырос более чем на треть. Соотношение "цена-качество" все чаще становится в пользу покупки российской игрушки.

//В мире

Украинскому "Нафтогазу" пришлось закупать газ из Европы в 4 раза дороже

Украинскому "Нафтогазу" пришлось закупать газ из Европы в 4 раза дороже

Компания "Нафтогаз" отрапортовала о выполнении задачи, поставленной властями Украины решить проблему дефицита газа в Украине. Коммерческий директор доложил: "Нафтогаз" заменил газ от "Газпрома" на газ из Европы.

//Культура

Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»

Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»

Чилийский режиссер Себастьян Лелио получил «Оскар» за фильм "Фантастическая женщина" в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева остался без награды.

//Общество

Математик из США назвал сроки начала третьей мировой войны

Математик из США назвал сроки начала третьей мировой войны

Ученый-математик Аарон Клаузет из Колорадского университета США спрогнозировал предельный срок начала третьей мировой войны. Он проанализировал закономерность крупных конфликтов за два века.

//Общество

У россиян началась короткая рабочая неделя: 3 рабочих дня

У россиян началась короткая рабочая неделя: 3 рабочих дня

У россиян началась короткая рабочая неделя. 3 дня у будут рабочими. И четырехдневный праздничные выходные. С 8 марта по 11 марта включительно народ отдыхает в связи с празднованием Международного женского дня.

//Общество

Ведущий ИТ-специалист страны Сергей Шилов заключен под стражу на время следствия

Ведущий ИТ-специалист страны Сергей Шилов заключен под стражу на время следствия

В новый политический цикл страны мы входим с Посланием Президента, в котором в очередной раз упоминаются две популярные темы – необходимость технологического прорыва и необходимость перестать оказывать давление на бизнес.

//Шоу-бизнес

Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта.

//Происшествия

Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю

Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю

В курортном украинском городе Одессе на Пантелеймоновской улице водитель бросил свою машину на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли мешающий проезду автомобиль на руках.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры