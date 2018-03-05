В Симферополе женщина вылетела из окна машины при ДТП
5 марта 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Симферополе на пересечении проспекта Победы и улицы Лермонтова после ДТП женщина вылетела из пассажирского окна.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они также опубликовали кадры с места происшествия, сообщают "Аргументы недели - Крым".
По словам пользователей, авария произошла по вине водителя иномарки, который попытался объехать поток машин, выезжая на перекресток. Из этой машины в момент удара через стекло вылетела пассажирка.
Автолюбители отмечают, что причиной аварии могла быть лысая резина машины и погодные условия.
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