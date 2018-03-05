Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ
5 марта 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российские воздушно-десантные войска обладают техникой, не имеющей аналогов в мире. С таким заявлением выступил заместитель командующего ВДВ Владимир Кочетков.
Из интервью Кочеткова «Красной звезде» следует, что речь идет о парашютных системах для десантирования бронемашин. По словам военного, данные системы полностью соответствуют современным требованиям и имеются только в Вооруженных силах РФ.
Ранее сообщалось об учениях ВДВ, которые прошли на Дальнем Востоке. Согласно информации, распространенной министерством обороны, в маневрах приняли участие около двух тысяч военных и не менее 400 единиц техники.
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