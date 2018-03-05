Эксперты узнали, на что готов россиянин ради хорошей работы

В среднем каждый четвертый в стране согласен на переезд ради хорошей работы. Мобильность граждан трудоспособного возраста повысилась, но не в том направлении, считают эксперты.

По результатам исследования аналитического центра НАФИ, больше всего согласных на переезд ради более привлекательных условий труда на Дальнем Востоке – 60%, Северном Кавказе (39%) и Сибири (31%). Наибольшую мобильность при этом демонстрируют студенты – 47% и временно безработные (40%). В среднем по стране доля людей, согласных на переезд ради хорошей работы, составила 25%.

А вот самые-самые домоседы живут в Центральном регионе (19% согласных на переезд), Северо-Западном федеральном округе и на Урале (по 20%). Также аналитики отмечают, что мужчины настроены на переезд ради работы чаще, чем женщины.

Эксперты недовольны таким положением дел. Они считают, что миграционные потоки в России сформированы неправильно. Приток кадров с окраин страны в центр имеется, а обратно – нет. И предпринимаемых усилий недостаточно для формирования обратного потока, пишут «Известия».