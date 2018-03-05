Житель Челябинска возмущает горожан прогулками в парке с волком. В социальных сетях обсуждают челябинца, выгуливающего зверя в парке, где люди гуляют с детьми. «Скушает рано или поздно именно хозяина». «Суровые челябинские мужчины заводят вместо собак волков, что тут еще скажешь», — обсуждают уральцы.

В парке же горожане обступили зверя, чтобы сфотографироваться с хищником, сообщает Ura.Ru.

Хозяин хищника на личной странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что волк по кличке Воланд уже много лет живет у него в конуре вместо собаки. По словам владельца волка, волк миролюбив и легко идет на контакт с людьми, всегда общается и играется с детишками и их родителями».

Дома у этого челябинского любителя зверей целый зоопарк: енот, лиса, черный ворон. Надо отметить, что волка мужчина выгуливает на поводке. «Просто ужасаешься сколько «всезнаек» и просто невежд живет в нашем славном городе Че», - считает хозяин волка.