Математик из США назвал сроки начала третьей мировой войны

Ученый-математик Аарон Клаузет из Колорадского университета США спрогнозировал предельный срок начала третьей мировой войны.

Ученый с помощью компьютерной программы проанализировал периодичность крупных конфликтов с 1823 по 2003 годы и пришел к выводу, что третье всемирное противостояние начнется до 2150 года.

«Ну а если не начнется, значит, человечество достигло нового уровня мышления», - на всякий случай отметил математик.

Константин Залесский, военный историк, сотрудник института стратегических исследований, прокомментировал гипотезу американского математика как полную чушь. «В данной теме в принципе не может быть прогнозирования. Но в Америке очень любят подобные исследования, пишут книги, выстраивают закономерности. Но это из оперы «британские ученые доказали». Такие специалисты очень хорошо знают то, что было, но то, что будет, у них никогда не сбывается. Эти исследования нельзя воспринимать как точные прогнозы», сообщает РЕН-ТВ.