У россиян началась короткая рабочая неделя: 3 рабочих дня

У россиян началась короткая рабочая неделя. Три дня у трудящихся будут рабочими. И четырехдневный праздничные выходные. С 8 марта по 11 марта включительно народ отдыхает в связи с празднованием Международного женского дня.

Праздник приходится на 8 марта. На 9 марта перенесен выходной день с января 2018 года. 10 и 11 марта - суббота и воскресенье - выходные дни. Так и получилось - четыре дня подряд отдыха. 7 марта рабочий день сокращен на один час.

Напомним, 6 и 7 января в этом году пришлись на субботу и воскресенье. 7 января - праздник Рождество. Его теперь в России сделали выходным. Эти дни были частью новогодних каникул (с 1 по 8 января). Если праздник приходится на выходной, выходной переносится на другое число. За два январских выходных отдых перенесли на 9 марта и на один день в мае. Позже россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай - с 29 апреля по 2 мая. 9 мая - День Победы - будет один выходной.