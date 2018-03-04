Стали известны последствия камнепада на дорогу возле Артека в Гурзуфе

Обвал скальной породы на дорогу в районе поселке Гурзуф разобран. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

Обвал произошел на муниципальной дороге. Техника «Крымавтодора» не привлекалась, вопрос был взят на контроль местной администрации, пишут "Аргументы недели - Крым".

Также, в МДЦ «Артек» рассказали, что камнепад не затронул территорию детского центра, как ранее об этом писали очевидцы в соцсетях, уточняя, что он произошел в районе Лазурного, пишет «РИА Крым».

Напомним, крупные камни обрушились на дорогу в районе Гурзуфа около 15 часов дня в субботу. Очевидцы сообщали, что это произошло в районе элитной стройплощадки. МЧС к ликвидации последствий не привлекался.