Стали известны последствия камнепада на дорогу возле Артека в Гурзуфе
4 марта 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
Обвал скальной породы на дорогу в районе поселке Гурзуф разобран. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
Обвал произошел на муниципальной дороге. Техника «Крымавтодора» не привлекалась, вопрос был взят на контроль местной администрации, пишут "Аргументы недели - Крым".
Также, в МДЦ «Артек» рассказали, что камнепад не затронул территорию детского центра, как ранее об этом писали очевидцы в соцсетях, уточняя, что он произошел в районе Лазурного, пишет «РИА Крым».
Напомним, крупные камни обрушились на дорогу в районе Гурзуфа около 15 часов дня в субботу. Очевидцы сообщали, что это произошло в районе элитной стройплощадки. МЧС к ликвидации последствий не привлекался.
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