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А.Литовченко прокомментировал послание президента: "Обозначен главный приоритет"

4 марта 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

А.Литовченко прокомментировал послание президента: "Обозначен главный приоритет"

В Челябинске традиционное послание президента Путина Федеральному Собранию вызвало особое оживление: наш город был упомянут главой государства в связи с темой экологии. Однако не экологией единой интересна речь президента. Депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко отметил наиболее знаковые моменты в речи руководителя страны.

Как подчеркнул парламентарий, на первый план в послании главы государства вышла тема человеческого капитала, а в фокусе внимания оказалось старшее поколение. Анатолий Литовченко особо отметил, что анонсировано не только повышение пенсий — государство ставит перед собой задачу снизить разбег между зарплатой работающего гражданина и пенсией, которую он будет получать, когда отойдет от дел.

Также, отметил Анатолий Литовченко, в приоритете оказались другие направления, которые влияют на качество жизни людей: дорожное строительство, создание комфортной городской среды, нормализация сферы налогообложения. Не на последнем месте в этом списке и жилищное строительство. Челябинский парламентарий обратил внимание на снижение ставки по ипотеке. Когда проценты по кредитам на покупку жилья окажутся на уровне 7-8%, многие южноуральцы смогут позволить себе приобрести недвижимость. А это в свою очередь скажется на жилищном строительстве самым лучшим образом. Анатолий Литовчинко упомянул и о других изменениях, крайне значимых для граждан: президент высказался против небезопасной «долевки». Возведение новых зданий должно и будет производиться не за счет будущих жителей, а на средства банков и компаний, которые начинают застройку.

Нельзя было упустить из виду и здравоохранение. Анатолий Литовченко напомнил, что в ряде случаев оптимизация медицинских учреждений привела к отрицательным результатам. Из-за сокращения медицинских пунктов в поселках их жители оказались отрезаны от квалифицированной медицинской помощи. Поэтому с особым оптимизмом парламентарий отреагировал на призыв президента обеспечить шаговую доступность первичного здравоохранения во всех населенных пунктах.

Как уже было сказано, в нашем регионе особое внимание вызвала тема экологии. Анатолий Литовченко подчеркнул «бескомпромиссность президента в отношении загрязнителей атмосферного воздуха» и назвал заявление на этот счет программным. Уже в 2019 году, пояснил депутат, 300 предприятий-загрязнителей должны будут перейти к использованию наилучших доступных технологий и таким образом снизить свое влияние на природу. А через три года к ним присоединится абсолютно вся промышленность, которая имеет высокую категорию риска для экологии.

Впрочем, при обсуждении судьбы государства нельзя было пройти и мимо темы ВПК.

- Больше всего в послании президента меня и коллег потрясла презентация новинок нашего оборонного комплекса, - признался Анатолий Литовченко. - Теперь мы точно знаем, что на протяжении последних лет Россия не наблюдала бессильно за развитием ВПК Америки и Европы. Наша страна тоже совершила технологический прорыв.

Парламентарий заметил, что невозможно не гордиться страной, которая имеет такую непобедимую армию, а также подчеркнул, что послание президента вселяет уверенность в завтрашнем дне и оптимизм.

- Это сильное послание. Выступление было ярким, энергичным, конкретным и устремленным в будущее, - подвел итоги Анатолий Литовченко. - Глава государства назвал четкую программу действий власти и обозначил главный приоритет – человека.

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