Опубликовано видео посадки крупнейшего пассажирского самолета во время шторма
4 марта 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Видео посадки крупнейшего пассажирского самолета A380 появилось в Интернете. Как говорится в описании видеозаписи на YouTube, на ней запечатлена посадка в Британии двух самолетов Emirates, выполнявших рейс EK39.
В Бирмингеме был снегопад и сильный ветер. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть. Все это очень затрудняло работу пилотов и делало посадку крупнейшего в мире лайнера задачей, с которой мог справиться только пилот высшей квалификации. В ролик попали кадры с заходов на посадку самолетов 1 и 2 марта.
Airbus A380 - самый крупный в мире пассажирский самолет, который может лететь без посадки на расстояния до 15,4 тысяч километров.
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