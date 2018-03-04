Опубликовано видео посадки крупнейшего пассажирского самолета во время шторма

Видео посадки крупнейшего пассажирского самолета A380 появилось в Интернете. Как говорится в описании видеозаписи на YouTube, на ней запечатлена посадка в Британии двух самолетов Emirates, выполнявших рейс EK39.

В Бирмингеме был снегопад и сильный ветер. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть. Все это очень затрудняло работу пилотов и делало посадку крупнейшего в мире лайнера задачей, с которой мог справиться только пилот высшей квалификации. В ролик попали кадры с заходов на посадку самолетов 1 и 2 марта.

Airbus A380 - самый крупный в мире пассажирский самолет, который может лететь без посадки на расстояния до 15,4 тысяч километров.