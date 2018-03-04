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Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые

4 марта 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые
фото: pixabay.com

Каждый двадцатый житель планеты обречен, скончаться раньше ровесников. Причем это не зависит от наличия заболеваний или вредных привычек. По мнению экспертов, все дело в генетике человека.

В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса ученые провели исследование, которое показало, что простой химический процесс в организме некоторых людей ведет к сбою в работе программы по формирования фенотипа клеток. Это нарушение меняется активность клеток, их размер, форму и даже метаболические процессы организма и увеличивают риск преждевременной смерти на 50%. Процесс носит название метилирование ДНК. Именно это объясняет тот факт, что не только больные люди, но и совершенно здоровые, не имеющие вредных привычек, умирают молодом возрасте.

Как сообщает oane.ws дальнейшие иследования могут не только научить опрелделять по метелированию ДНК продолжительность жизни, но и возможно, продлевать ваму жизнь.

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В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

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Несколько массовых дорожно-транспортных происшествий произошло на трассе «Дон» в Подмосковье. На указанном участке дороги произошло около трех-четырех ДТП с участием порядка 17 автомобилей.

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Врачи рассказали, кому и почему нельзя есть грибы

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Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые

Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые

Каждый двадцатый житель планеты обречен, скончаться раньше ровесников. Причем это не зависит от наличия заболеваний или вредных привычек. По мнению экспертов, все дело в генетике человека.

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В Москве совершена попытка ограбить квартиру депутата Госдумы

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Танки украинских силовиков теперь стоят в детском лагере в Луганской области

Танки украинских силовиков теперь стоят в детском лагере в Луганской области

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В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

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Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Медики говорят, что все болезни начинаются от стрессов. Американский психотерапев Сари Купер рассказала, что у женщин, у которых нет регулярного секса, может измениться здоровье не в лучшую сторону.

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В Египте с помощью Google Maps обнаружена база инопланетян

В Египте с помощью Google Maps обнаружена база инопланетян

Интернет-пользователи, изучая фотографии с Google Maps, нашли место, где могли бы жить инопланетяне. Они заявили, что эта база пришельцев могла быть заселена ещё пять тысяч лет назад.

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Покрасневшие глаза расскажут о возможных проблемах с памятью

Покрасневшие глаза расскажут о возможных проблемах с памятью

Сотрудники Университета Джона Хопкинса (США) доказали, что люди, которые испытывают проблемы с глазами в 60-летнем возрасте, с большей вероятностью будут страдать от нейродегенеративных заболеваний в будущем.

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Татьяна Буланова вновь вышла на рынок невест в поисках жениха

Татьяна Буланова вновь вышла на рынок невест в поисках жениха

После того, как Татьяна Буланова развелась с футболистом Владиславом Радимовым, она сосредоточилась на карьере и воспитании сына. Однако, в одном из интервью певица заявила, что снова готова к созданию семьи

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Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта.

//Происшествия

Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю

Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю

В курортном украинском городе Одессе на Пантелеймоновской улице водитель бросил свою машину на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли мешающий проезду автомобиль на руках.

//Происшествия

В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

Несколько массовых дорожно-транспортных происшествий произошло на трассе «Дон» в Подмосковье. На указанном участке дороги произошло около трех-четырех ДТП с участием порядка 17 автомобилей.

//Непознанное

Уфолог показал на видео плазменный шар со странными существами внутри

Уфолог показал на видео плазменный шар со странными существами внутри

Исследователю во время наблюдения за комическими просторами с помощью телескопа Celestron 130 удалось заметить плазменный шар. Внутри него двигалось загадочное существо, запечатленное на камеру свидетелем события.

//Шоу-бизнес

Двойник Майкла Джексона впервые выступил в России со знаменитым шоу

Двойник Майкла Джексона впервые выступил в России со знаменитым шоу

Уильям Холл, имперсонатор Майкла Джексона, впервые прибыл в Россию и выступил с известным шоу, которое состоялось на сцене Ленинградского дворца молодежи. Он посвящает легендарному музыканту трибьют-шоу "Наследие".

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В Костромской области из-за снега обрушилась крыша автобусного предприятия

В Костромской области из-за снега обрушилась крыша автобусного предприятия

Кровля автотранспортного предприятия (АТП, не выдержав тяжести снега, погребла под собой четыре автобуса в городе Нея Костромской области. Обрушение произошло на площади в 700 квадратных метров.

//Здоровье

Врачи рассказали, кому и почему нельзя есть грибы

Врачи рассказали, кому и почему нельзя есть грибы

Грибы не зря называют"лесным мясом". Они содержат белка в 3 раза больше, чем говядина и в 2 раза больше, чем яйца. В них есть почти все виды аминокислот, витамины группы В,А,РР и Д, фосфор, йод, медь, цинк, калий и марганец.

//Метеоновости

Собянин об уборке снега в Москве: трагедии нет, но проблемы есть

Собянин об уборке снега в Москве: трагедии нет, но проблемы есть

Сергей Собянин посетовал в личном блоге, что рекордные осадки в феврале и марте затруднили вывоз и утилизацию снега с улиц. По его словам, создать в короткие сроки достаточно снегоплавильных мощностей нереально.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Стали известны последствия камнепада на дорогу возле Артека в Гурзуфе

Стали известны последствия камнепада на дорогу возле Артека в Гурзуфе

Обвал скальной породы на дорогу в районе поселке Гурзуф разобран. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

//Политика

За американские Javelin Украина платить не будет

За американские Javelin Украина платить не будет

Украина не будет платить за поставки из США противотанковых ракет и ракетных установок Javelin. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук.

//Происшествия

В Бангладеш задержали обнаженного мужчину, напавшего на бортпроводника

В Бангладеш задержали обнаженного мужчину, напавшего на бортпроводника

Службы безопасности аэропорта Дакки задержали пассажира самолета авиакомпании Malindo Air, прилетевшего из Малайзии, за обнаженный вид и нападки на бортпроводника во время полета.

//Наука

Пролетевший над Екатеринбургом крупный метеор смогли снять на видео

Пролетевший над Екатеринбургом крупный метеор смогли снять на видео

Екатеринбуржец заснял в небе над городом редкое небесное явление — суперболид. Как рассказал Алексей, автор видео, яркая вспышка в небе попала на его видеорегистратор минувшей ночью, когда он ехал по улице города.

//Общество

Опубликовано видео посадки крупнейшего пассажирского самолета во время шторма

Опубликовано видео посадки крупнейшего пассажирского самолета во время шторма

Видео посадки крупнейшего пассажирского самолета A380 появилось в Интернете. Как говорится в описании видеозаписи на YouTube, на ней запечатлена посадка в Британии двух самолетов Emirates, выполнявших рейс EK39.

//В мире

Видео, как активистка Femen пыталась не дать Берлускони проголосовать на выборах

Видео, как активистка Femen пыталась не дать Берлускони проголосовать на выборах

Полуобнаженная активистка движения Femen провела протестную акцию, когда бывший премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони голосовал на парламентских выборах 4 марта.

//Происшествия

Крыша катка обрушилась в Подмосковье

Крыша катка обрушилась в Подмосковье

В Истринском районе Московской области обрушилась крыша недостроенного катка. По данным МЧС, пострадавших нет. Происшествие могло произойти из-за сильного снегопада, который обрушился на Москву и Подмосковье.

//Общество

Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые

Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые

Каждый двадцатый житель планеты обречен, скончаться раньше ровесников. Причем это не зависит от наличия заболеваний или вредных привычек. По мнению экспертов, все дело в генетике человека.

//Криминал

В Москве совершена попытка ограбить квартиру депутата Госдумы

В Москве совершена попытка ограбить квартиру депутата Госдумы

Злоумышленники попытались совершить кражу в квартире депутата Государственной Думы России Елены Паниной на Большой Бронной улице в Москве, сосед стал свидетелем попытки ограбления.

//Криминал

Убитого мужчину нашли в квартире на юго-западе Москвы

Убитого мужчину нашли в квартире на юго-западе Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы, говорится в сообщении столичного главка СКР. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи.

//Шоу-бизнес

У экс-жены Джигарханяна был тайный роман с пианистом Олегом Полянским

У экс-жены Джигарханяна был тайный роман с пианистом Олегом Полянским

Тайный роман Виталины Цымбалюк-Романовской с пианистом из Украины Олегом Полянским стал достоянием общественности. Об отношениях с экс-женой Джигарханяна музыкант лично рассказал журналистам.

//Происшествия

Нетрезвый подросток замерз в подмосковном лесу

Нетрезвый подросток замерз в подмосковном лесу

15‐летний подросток замерз насмерть, напившись в лесу в Мытищинском районе. Его 16‐летняя собутыльница попала в реанимацию. Трагедия произошла сегодня ночью у деревни Нагорная.

//Спорт

Скончался капитан футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори

Скончался капитан футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори

Капитан и защитник итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори скончался. Известие об этом опубликовано на портале Football Italia. Пресс-служба "Фиорентины" подтвердила это известие.

//В мире

МВД Украины объяснило, почему участников "МихоМайдана" ставили на колени

МВД Украины объяснило, почему участников "МихоМайдана" ставили на колени

Кадры субботнего разгона украинскими силовиками "МихоМайдана" в Киеве шокировали не только Украину. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко ответил на обвинения украинской полиции в жестокости.

//Общество

Американец рассказал, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию

Американец рассказал, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию

Американец, задержанный накануне у стен Кремля, громогласно рассказывал окружающим, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию. К странному "экскурсоводу" вызвали бригаду врачей.

//Культура

Борис Гребенщиков находится в реанимации с воспалением легких

Борис Гребенщиков находится в реанимации с воспалением легких

Борис Гребенщиков находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга с воспалением легких. Поклонники Гребенщикова желают солисту группы "Аквариум" поскорее выздороветь.

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