Ранняя смерть грозит каждому 20 жителю Земли, считают ученые

Каждый двадцатый житель планеты обречен, скончаться раньше ровесников. Причем это не зависит от наличия заболеваний или вредных привычек. По мнению экспертов, все дело в генетике человека.

В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса ученые провели исследование, которое показало, что простой химический процесс в организме некоторых людей ведет к сбою в работе программы по формирования фенотипа клеток. Это нарушение меняется активность клеток, их размер, форму и даже метаболические процессы организма и увеличивают риск преждевременной смерти на 50%. Процесс носит название метилирование ДНК. Именно это объясняет тот факт, что не только больные люди, но и совершенно здоровые, не имеющие вредных привычек, умирают молодом возрасте.

Как сообщает oane.ws дальнейшие иследования могут не только научить опрелделять по метелированию ДНК продолжительность жизни, но и возможно, продлевать ваму жизнь.