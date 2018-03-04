Военные водолазы готовятся к спуску на рекордную глубину

Тренировки группы военных акванавтов проходят в барокамерах петербургского НИИ «Спасания и подводных технологий ВМФ». Тренировочные погружения почти не отличаются от реальных.

Осенью 2017 года водолазы-глубоководники в нормобарических скафандрах смогли спуститься на глубину 317 метров. На осень-2018 запланирован спуск на отметку 400 метров.

Хороший акванавт – это стальные нервы, железное здоровье и 400 пунктов инструкций на случай экстремальных ситуаций – так говорят в НИИ спасания и подводных технологий. В будущем работать на большой глубине будут роботы. А пока идти на риск и переступать через страх приходится военным водолазам-глубоководникам.

Сейчас военные акванавты тренируются, чтобы осенью преодолеть глубинную отметку 400 метров. Спуск пройдет в Тихом океане с борта спасательного судна «Игорь Белоусов», пишут Вести.