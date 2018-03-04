Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Медики говорят, что все болезни начинаются от стрессов. Стрессом грозит женщинам продолжительное воздержание, отказ от интимных отношений. О пользе половой жизни для здоровья человека проведено множество исследований и найдено множество доказательств.

Американский психотерапевт, сексопатолог и писатель Сари Купер рассказала, что у женщин, у которых нет регулярного секса, может измениться здоровье не в лучшую сторону. Из-за воздержания могут появиться боли во время менструального цикла, истончаются стенки влагалища. По этой причине восстановить активную сексуальную жизнь может быть сложнее.

Но самое страшное, как считает Сари Купер из Нью-Йорка, отсутствие половой жизни влияет на мозг, и у женщин повышается уровень стресса.