Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни
4 марта 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Медики говорят, что все болезни начинаются от стрессов. Стрессом грозит женщинам продолжительное воздержание, отказ от интимных отношений. О пользе половой жизни для здоровья человека проведено множество исследований и найдено множество доказательств.
Американский психотерапевт, сексопатолог и писатель Сари Купер рассказала, что у женщин, у которых нет регулярного секса, может измениться здоровье не в лучшую сторону. Из-за воздержания могут появиться боли во время менструального цикла, истончаются стенки влагалища. По этой причине восстановить активную сексуальную жизнь может быть сложнее.
Но самое страшное, как считает Сари Купер из Нью-Йорка, отсутствие половой жизни влияет на мозг, и у женщин повышается уровень стресса.
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