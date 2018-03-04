Самая антиамериканская идея Трампа - пожизненный срок для президента страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоит подумать над тем, чтобы снять ограничения на сроки пребывания главы государства на своем посту. Об этом он заявил, комментируя предложение властей Китая.

Согласно поправкам, предложенным в Конституцию КНР, лидер государства Си Цзиньпин теперь фактически становится пожизненным президентом. Как пишет РБК, Дональд Трамп был в восторге: «Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое».

В Конгрессе уже окрестили заявление Трампа «самым антиамериканским из возможных». А член палаты представителей Ро Хана на своей странице в социальной сети написал: «Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся».