Аналитики установили реальный срок службы iPhone

Эксперты исследовательской компании Asymco вычислили срок службы смартфонов Apple. Гаджет способен работать у одного пользователя в среднем четыре года.

За всю свою историю «яблочная» компания продала 2,05 миллиардов мобильных устройств. Сейчас в эксплуатации у пользователей находится 1,3 миллиарда. Путем довольно несложных расчетов аналитики пришли к выводу, что срок службы одного смартфона составляет четыре года, пишет «Экономика сегодня».

Однако, по опросам пользователей, многие стараются избавиться от своего смартфона уже через год использования и не потому , что н перестает работать. Любителе гаджетов тратят деньги на приобретение более продвинутых моделей.