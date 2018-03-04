Аналитики установили реальный срок службы iPhone
4 марта 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты исследовательской компании Asymco вычислили срок службы смартфонов Apple. Гаджет способен работать у одного пользователя в среднем четыре года.
За всю свою историю «яблочная» компания продала 2,05 миллиардов мобильных устройств. Сейчас в эксплуатации у пользователей находится 1,3 миллиарда. Путем довольно несложных расчетов аналитики пришли к выводу, что срок службы одного смартфона составляет четыре года, пишет «Экономика сегодня».
Однако, по опросам пользователей, многие стараются избавиться от своего смартфона уже через год использования и не потому , что н перестает работать. Любителе гаджетов тратят деньги на приобретение более продвинутых моделей.
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