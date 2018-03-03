Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов готовы позавидовать роскошной жизни наследников экс-чиновника. Дочь и сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко бьют все рекорды «жизни на широкую ногу».

Владимир Стрельченко находился у власти в Химках 9 лет. В 2012 году он досрочно ушел в отставку, но за это время успел «засветиться» во многих громких скандалах. В частности в истории по поводу вырубки Химкинского леса и конфликте с журналистом-правозащитником Михаилом Бекетовым, который требовал отставки градоначальника.

В ноябре 2008 года журналист был жестко избит, потерял речь, и до конца жизни был прикован к инвалидной коляске. Издание «Super» на страницах соцсети опубликовало подробное расследование о жизни отставного чиновника и его детей.

Публикация от Super (@super.ru)Мар 1, 2018 в 5:40 PST

После отстранения от должности мэра подмосковных Химок Владимир Стрельченко посвятил себя автоспорту. После ухода из политики, как пишет Super, Стрельченко стал владельцем двух частных охранных фирм, семи офисов в химкинском бизнес-центре Bosch общей площадью 7931 кв. м и земельным участком напротив здания (16 000 кв. м). Одна лишь кадастровая стоимость этих территорий составляет 215 миллионов рублей.

Что касается его деток, то старшего сына Стрельченко – стритрейсера Андрея на российских дорогах можно встретить за рулём жёлтого итальянского спорткара Lamborghini Huracan стоимостью около 15 миллионов рублей, хотя элитный автомобиль с госномером ВОР 215 оформлен на его друга, а в собственности у самого Андрея Audi R8 с госномером ВОР 216 и Mercedes-Benz AMG E63S с любимыми буквами в номерах ВОР 483. Цены на немецкие автомобили из автопарка Ковальского начинаются от 11,5 и 8,5 миллиона соответственно.

Галина же Стрельченко – младшая дочь экс-мэра Химок заканчивает 9-й класс в элитной школе на Рублёвке, год обучения обходится родителям в 1 341 000 рублей. В гардеробе 9-классницы платье Zuhair Murad стоимостью около 1,5 млн рублей, сарафан Chanel за 350 тысяч рублей. Гале нравится показывать своим подписчикам в "Инстаграме" сапоги Saint Laurent за полмиллиона, отдыхать в отеле «Парус» (Burj Al Arab Jumeirah), цена за ночь в котором начинается от 100 000 рублей и "гладить рукой ветер", когда брат катает ее на своей желтой Lamborghini.