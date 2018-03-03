Учеными найден рецептор, который отвечает за развитие депрессии

Далеко не у всех людей обычный стресс перерастает в депрессию. Ученые из США установили, что склонность к расстройствам психики определяется наличием в организме человека чрезмерно развитого рецептора GPR158, который исследователи окрестили «рецептором-сиротой».

Эксперименты проводились на грызунах, однако специалисты уверены, их результаты характерны и для реакций человеческого организма. По данным исследований, те грызуны, у которых «рецептор-сирота» чрезмерно развит и оказывает большее влияние на организм, всегда проявляли признаки депрессии после затяжного стресса. При этом подавление GPR158 в корне меняло ситуацию, и грызуны становились спокойнее.

Как считают ученые, более сильные личности получили от природы подарок в виде генетики устойчивой к «гену-сироте». Сотрудники Института Скрипса намерены продолжить эксперименты по созданию препарата, который сможет подавлять влияние рецептора GPR158 и избавит людей от депрессии.