Учеными найден рецептор, который отвечает за развитие депрессии
3 марта 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Далеко не у всех людей обычный стресс перерастает в депрессию. Ученые из США установили, что склонность к расстройствам психики определяется наличием в организме человека чрезмерно развитого рецептора GPR158, который исследователи окрестили «рецептором-сиротой».
Эксперименты проводились на грызунах, однако специалисты уверены, их результаты характерны и для реакций человеческого организма. По данным исследований, те грызуны, у которых «рецептор-сирота» чрезмерно развит и оказывает большее влияние на организм, всегда проявляли признаки депрессии после затяжного стресса. При этом подавление GPR158 в корне меняло ситуацию, и грызуны становились спокойнее.
Как считают ученые, более сильные личности получили от природы подарок в виде генетики устойчивой к «гену-сироте». Сотрудники Института Скрипса намерены продолжить эксперименты по созданию препарата, который сможет подавлять влияние рецептора GPR158 и избавит людей от депрессии.
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