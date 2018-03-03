В Госдуме хотят вернуть медработников в школы
3 марта 2018, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Государственной Думе готовят изменения законодательства, закрепляющие понятие «школьной медицины» и предусматривающие, в частности, возвращение в школы медицинских работников.
Учителя будут проходить курсы первой медицинской помощи. А от родителей школьников будут требовать ответственности в предоставлении сведений о здоровье своих детей, чтобы в случае проблем со здоровьем отстранить учеников от занятий физкультурой и других физических нагрузок.
Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал журналистам, что уже 20 марта намерен внести инициативу в экспертный совет.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес