В Госдуме хотят вернуть медработников в школы

В Государственной Думе готовят изменения законодательства, закрепляющие понятие «школьной медицины» и предусматривающие, в частности, возвращение в школы медицинских работников.

Учителя будут проходить курсы первой медицинской помощи. А от родителей школьников будут требовать ответственности в предоставлении сведений о здоровье своих детей, чтобы в случае проблем со здоровьем отстранить учеников от занятий физкультурой и других физических нагрузок.

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал журналистам, что уже 20 марта намерен внести инициативу в экспертный совет.