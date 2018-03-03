В столичном аэропорту освободили девушку, проданную в рабство 1,5 млн рублей

В аэропорту Домодедово столичным полицейским предотвратили попытку продажи девушки в сексуальное рабство за границу. Сделку пытались провернуть две женщины, сообщает телеграм-канал «Следком».

За полтора миллиона рублей они продали 18 летнюю девушку за границу с целью «ее сексуальной эксплуатации за пределами страны». На работорговцев заведено дело по статье «Торговля людьми». Как рассказали злоумышленницы, покупателя на «живой товар» они нашли через социальные сети. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.