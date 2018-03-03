В симферопольском лифте, где погибли женщина с младенцем, проводились проверки

Проверка лифта в доме на улице Балаклавской в Симферополе, в котором вчера погибли женщина с младенцем, проводилась в ноябре 2017 года.

Согласно требованиям действующего законодательства проверки подобных лифтов проводятся ежегодно, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Там также отметили, что сертифицированная организация была привлечена к выполнению работ на конкурсной основе и по результатам проверки дала заключение об исправности лифта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, сообщают "Аргументы недели - Крым"

При этом Telegram-канал Mash пишет, что бумаги говорят об обратном. Так, в размещенном документе по результатам проверки лифта выявлен ряд нарушений. Также рекомендовано приостановить использование лифта по назначению до их устранения.

Напомним, 2 марта в многоэтажном доме по улице Балаклавской сорвался лифт. В результате погибла женщина и 6-месячный ребенок. Прокуратура начала проверку по этому факту, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.