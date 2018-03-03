Известная блогерша назвала преступлением рождение ребенка в семье Виторгана

Известный блогер Лена Миро назвала преступлением рождение детей в семьях где родители годятся своим новорожденным в лучшем случае в дедушки и бабушки, а чаще и в прадедушки. Поводом стало появление ребенка у 78-летнего артиста Эммануила Виторгана.

«Люди в возрасте прапрадедушки и прабабушки стали родителями: на днях у них - не знаю уж, какими путями - появился ребёнок. Когда конченые эгоисты впадают в старческий маразм у них часто случаются дети», - начала дискуссию Лена Миро. Она отметила, что если престарелым родителям и удастся воспитать свое чадо до 18 лет, каково это ребенку «с ранних лет понимать, что родители твои долго не протянут, а тебя ждёт или детдом, или приёмная семья».

По мнению блогера, престарелые пары именно «заводят» детей ка домашних питомцев и стоит задуматься о введении возрастного ценза для родителей на законодательном уровне. «Все эти суррогатные Пугачёвы, Маликовы, Виторганы - это не просто ведь извращение, а настоящее преступление против детства!», - написали Миро.

Многие интернет-пользователи согласились с мнением эпатажного блогера, но большинство все же сошлось на мысли, что необходимо запретить использование суррогатных матерей, остальное природа все сделаем сама.