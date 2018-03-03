Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ предложила дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, о создании которого сообщил президент РФ Владимир ПУТИН.

«Вчера во время [оглашения] послания Федеральному собранию Владимир ПУТИН предложил жителям России придумать названия для новейших систем вооружения», – цитирует ее ТАСС.

ПОКЛОНСКАЯ напомнила, что затем на сайте Минобороны РФ был запущен сбор предложений по трем моделям оружия: боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату и крылатой ракете неограниченной дальности полета, пишут "Аргументы недели - Крым". По словам депутата, глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ предложил назвать ракету «Пальмира» в память о российских летчиках.

«В свою очередь, я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату – название «Севастополь» в память об историческом событии воссоединения русских земель современного периода», – сказала ПОКЛОНСКАЯ.

В послании Федеральному собранию Владимир ПУТИН заявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.