На Курском направлении МЖД поезд сбил женщину с ребенком

На Курском направлении Московской железной дороги сегодня произошла авария. Согласно данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, под поезд в районе станции "Щербинка" попали женщина и ребенок.

Известно, что поезд следовал из Москвы в Серпухов. Источник отмечает, что пешеходы переходили железнодорожное полотно в неположенном месте, вследствие чего они и были травмированы.

Как уточняет в субботу, 3 марта, Агентство городских новостей "Москва", ребенок скончался на месте, а женщина была экстренно доставлена в больницу. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Данных о состоянии пострадавшей пока нет.