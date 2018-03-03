Один из жителей крымской столицы решил похитить у сотрудников ГИБДД видеорегистратор, который зафиксировал нарушение мужчины.

Владимир ГОРЮНОВ из Симферополя сел за руль без прав и в этот же день попал в поле зрения инспекторов ГИБДД. Все могло закончиться по сценарию: проверка, протокол, видеофиксация, но нет. Мужчина решил уладить ситуацию по-своему, пишет Telegram канал Mash, пишут "Аргуументы недели - Крым".

Прямо в разгар беседы с полицейскими в машине ГРЮНОВ внезапно схватил видеорегистратор и убежал. А через час позвонил и рассказал, где его спрятал. Камеру нашли, но запись с нарушением и составлением протокола с нее пропала.

Инспекторы говорят, что нарушитель запись стер. ГОРЮНОВ же уверяет, что запись стерли инспекторы, так как вымогали у него взятку. Сейчас проводится проверка, но уже ясно, что проиграет в ней скорее всего ГОРЮНОВ.

Побег с камерой восприняли как грабеж и симферопольцу теперь грозит уголовное дело.