Мужчина украл у гаишников видеорегистратор, который зафиксировал правонарушение
3 марта 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Один из жителей крымской столицы решил похитить у сотрудников ГИБДД видеорегистратор, который зафиксировал нарушение мужчины.
Владимир ГОРЮНОВ из Симферополя сел за руль без прав и в этот же день попал в поле зрения инспекторов ГИБДД. Все могло закончиться по сценарию: проверка, протокол, видеофиксация, но нет. Мужчина решил уладить ситуацию по-своему, пишет Telegram канал Mash, пишут "Аргуументы недели - Крым".
Прямо в разгар беседы с полицейскими в машине ГРЮНОВ внезапно схватил видеорегистратор и убежал. А через час позвонил и рассказал, где его спрятал. Камеру нашли, но запись с нарушением и составлением протокола с нее пропала.
Инспекторы говорят, что нарушитель запись стер. ГОРЮНОВ же уверяет, что запись стерли инспекторы, так как вымогали у него взятку. Сейчас проводится проверка, но уже ясно, что проиграет в ней скорее всего ГОРЮНОВ.
Побег с камерой восприняли как грабеж и симферопольцу теперь грозит уголовное дело.
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