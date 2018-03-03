В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать духи к 8 марта

В преддверии 8 марта в Роспотребнадзоре решили дать несколько советов по выбору духов. Оказалось, что для приобретения действительно качественного парфюма необходимо следовать определенным правилам.

В первую очередь следует знать, что продавец обязан разрешить покупателю ознакомиться с ароматом духов. Если при этом флакон находится в коробке, завернутой в целлофан, то сотрудник магазина должен предложить снять упаковку.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", в информации о парфюмерном изделии должно быть указано его название, страна производства, номинальное количество жидкости в емкости, срок годности, правила хранения, состав, а также номер партии или особый код, которые дают возможность определить оригинальность товара.