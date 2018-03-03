Мария Захарова ответила Киеву по поводу выборов в Крыму

Официальный представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА заявила, что в Москве удивлены вмешательством Киева в дела России, в частности, в избирательный процесс.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило России протест по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма, пишут "Аргументы недели - Крым".

Позже Верховная Рада Украины приняла обращение к международным организациям, парламентам и правительствам иностранных государств с требованием не признавать легитимность предстоящих выборов президента России, если голосование состоится в Республике Крым и городе Севастополе.

«Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательные процессы. Речь идет о ноте МИД Украины относительно президентских выборов в РФ 18 марта. Этот документ, претендующий называться документом, не вызвал у нас ничего, кроме недоумения», — заявила ЗАХАРОВА на брифинге в пятницу.