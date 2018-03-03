Утверждены правила предоставления образовательных кредитов в России
3 марта 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
В России сегодня утвердили правила предоставления образовательных кредитов. Согласно последней информации, соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте кабинета министров.
В постановлении указан обязательный перечень документов, который банки должны предоставить Министерству образования и науки РФ для того, чтобы заключить соглашение, а также для включения в программу образовательного кредитования. Также в бумаге содержатся требования, которые банки обязаны соблюдать в качестве получателей субсидий.
В документе подчеркивается, что банк имеет право увеличивать процентную ставку за пользование образовательным кредитом до 7 процентных пунктов к четверти величины базового индикатора.
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