Утверждены правила предоставления образовательных кредитов в России

В России сегодня утвердили правила предоставления образовательных кредитов. Согласно последней информации, соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте кабинета министров.

В постановлении указан обязательный перечень документов, который банки должны предоставить Министерству образования и науки РФ для того, чтобы заключить соглашение, а также для включения в программу образовательного кредитования. Также в бумаге содержатся требования, которые банки обязаны соблюдать в качестве получателей субсидий.

В документе подчеркивается, что банк имеет право увеличивать процентную ставку за пользование образовательным кредитом до 7 процентных пунктов к четверти величины базового индикатора.