Родным погибших в лифте Симферополя заплатят

Власти Симферополя примут решение о выплате компенсации родственникам женщины и ребенка, погибших в результате падения лифта в одном из многоэтажных домов столицы, заявил глава администрации города Игорь ЛУКАШЕВ.

По его словам, администрация сформирует комиссию, на которой будет принято соответствующее решение по выплате денег родственникам, пишут "Аргументы недели - Крым".

Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей АСТАНКИН в свою очередь сообщил, что женщина с младенцем погибли до приезда медиков на место происшествия, пишет «РИА Крым».

Жильцы дома сообщили, что неоднократно просили отремонтировать упавший лифт. Устные и письменные обращения были адресованы как властям, так и эксплуатирующим организациям, пишет «Крыминформ». Однако, согласно официальным ответам, эксплуатация лифта была продлена до 2020 года, несмотря на жалобы.

Напомним, сегодня на улице Балаклавской в доме №81 лифт убил мать и полугодовалого ребенка. Прокуратура республики начала проверку по данному факту.