В Подмосковье снижается смертность от заболеваний систем кровообращения
2 марта 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
В последние годы в Подмосковье постепенно снижается смертность от заболеваний системы кровообращения. За прошедший год этот показатель вырос на 15% и по прогнозам аналитиков будет увеличиваться.
Как передает сайт «Подмосковье сегодня», более семи с половиной тысяч операций на сердце провели медики в Подмосковье в прошлом году. В регионе работает двадцать шесть сосудистых центров и отделений. Число оперативных вмешательств в учреждениях увеличилось на тридцать четыре процента.
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