В Подмосковье снижается смертность от заболеваний систем кровообращения

В последние годы в Подмосковье постепенно снижается смертность от заболеваний системы кровообращения. За прошедший год этот показатель вырос на 15% и по прогнозам аналитиков будет увеличиваться.

Как передает сайт «Подмосковье сегодня», более семи с половиной тысяч операций на сердце провели медики в Подмосковье в прошлом году. В регионе работает двадцать шесть сосудистых центров и отделений. Число оперативных вмешательств в учреждениях увеличилось на тридцать четыре процента.