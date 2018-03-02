Весна пришла в Москву со снегом

Первые выходные марта будут отмечены холодной погодой, при температуре, отстающей от нормы на 4°С. При этом погода будет непростой, так как над Украиной было зафиксировано формирование южного циклона, который будет смещаться на северо-восток. Его влияние будут ощущать Москва и Московская область.

В субботу и воскресенье в регионе ожидается облачная погода. В ночь на 3 марта местами пройдёт небольшой снег, при этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Минимальная температура в Москве составит -13°С … -15°С, по области столбики термометров ночью покажут -13°С … -18°С. Днём 3 марта воздух в столице прогреется до -5°С … -7°С. В Подмосковье потеплеет до -4°С … -9°С. Такой же характер погоды сохранится и 4 марта, передает НСН.

В воскресенье ночью в Москве ожидается -10°С … -12°С, по области -10°С … -15°С. Прогнозируется снег, местами с метелью, местами будет скользко на дорогах. Максимальная температура в воскресенье в Москве составит -6°С … -8°С и в Подмосковье ̶ от -5°С до -10°С